Ex Ilva, in arrivo i commissari, il governo: «Saranno figure professionali e competenti». Avanti con l'amministrazione straordinaria

All'Ex Ilva sono in arrivo i commissari. Il dado è tratto: Acciaierie d'Italia verso l'amministrazione straordinaria. Ma all'orizzonte si prospetta un duro scontro con Arcelor Mittal, secondo cui così c'è «una grave violazione dell'accordo di investimento».

Il governo lavora per definire i dettagli dell'operazione, con il pressing costante di sindacati e aziende dell'indotto ricevuti lunedì sera 19 febbraio a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione.