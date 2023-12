Estrazioni Lotto e 10eLotto di mercoledì 27 dicembre 2023: i numeri vincenti

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023: su Leggo.it tutti i numeri vincenti in tempo reale. Questa sera, eccezionalmente, ci saranno le estrazioni “speciali” di Lotto e 10eLotto che recuperano quelle previste per ieri, martedì 26 dicembre, e rinviate a stasera per la festività di Santo Stefano. La sestina del SuperEnalotto, invece, è stata anticipata a sabato 23 dicembre, mentre per Lotto e 10eLotto è stato necessario attendere la giornata di oggi.