Disoccupato a 41 anni e senza soldi si fa pagare l'affitto dai genitori dal 2016: «Sono troppo qualificato per i lavori che mi offrono»

Un uomo di 41 anni è stato criticato dopo aver rivelato di essere senza lavoro, senza risparmi e dipendente dai genitori per pagare l'affitto, poiché si rifiuta di accettare lavori che ritiene «al di sotto della sue qualifiche». Brint Davy, di Austin, Texas, è apparso in un recente episodio di "Financial Audit" di Caleb Hammer su YouTube. La storia è riportata dal Daily Mail.

Ha spiegato di essere indebitato di migliaia di euro, ma continua a spendere in gioco d'azzardo e abbonamenti a servizi come Netflix e OnlyFans. Caleb si è scontrato con l'ospite per le sue scelte "immature": si rifiuta di eliminare gli extra dalle sue spese e si è opposto all'idea di trovare lavoro per coprire i propri debiti.