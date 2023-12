Il decreto Campi Flegrei è legge: ecco cosa cambia. Musumeci: «Dispiace per il voto delle opposizioni»

Con il via libera definitivo del Senato, il decreto in materia di prevenzione del rischio sismico nell'area Campi Flegrei, il cosiddetto Decreto Campi Flegrei, può ora essere convertito in legge. In Senato i voti favorevoli sono stati 79, 1 solo contrario e 61 gli astenuti. Come a Montecitorio le opposizioni si sono astenute. «Il nostro decreto sui Campi Flegrei oggi, col voto finale di Palazzo Madama, è diventato legge. Desidero ringraziare i parlamentari che lo hanno sostenuto e mi dispiace che l'opposizione abbia deciso di non votare a favore, pur trattandosi di un provvedimento di estrema importanza per la prevenzione sui rischi naturali, in una delle zone più vulnerabili al mondo». Lo dichiara il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, autore del decreto legge, al termine del voto di conversione di stamane al Senato.

Il provvedimento si articola di sette articoli.