Concertone Primo Maggio 2023: orari, scaletta, presentatori, dove vederlo. Tutto quello che c'è da sapere

Concertone Primo maggio - Niente slogan, promettono conduttori e organizzatori. Al Concerto del Primo Maggio quest’anno parlerà la musica (ci credete?): «Pochi discorsi e piccole grandi frecce da lanciare: nessuno viene qui per provocare e basta, la provocazione fa parte di un mondo che dovrebbe sistemare le cose ma non le sistema, molte volte ha a che fare con la sensazione che ci si debba incazzare, ma poi il rumore copre la soluzione e ci si dimentica di chiederla», dice Ambra Angiolini, per la sesta volta al timone dell’evento. Ad affiancarla ci sarà Biggio, già membro del duo de I soliti idioti e ora anche spalla di Fiorello a Viva Rai2!: «Ci lamentiamo del fatto che i Guccini e i De Gregori non ci siano più, ma in realtà - sottolinea - questi ragazzi hanno una poetica diversa. Dobbiamo solo cambiare prospettiva di ascolto e dare loro la possibilità di dire cosa hanno a cuore». La maratona partirà alle 14 e andrà avanti fino a notte fonda, trasmessa in diretta su Rai3 e su Rai Radio2.