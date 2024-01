Chiara Ferragni indagata per truffa: «Sono serena, ho agito in buona fede». Sotto accusa anche Alessandra Balocco

Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano con al centro il caso del pandoro 'Pink Christmas' prodotto dall'azienda piemontese Balocco. L'iscrizione è stata decisa dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco. Oltre all'influencer la Procura ha iscritto nel registro degli indagati anche Alessandra Balocco, presidente e Ad dell'azienda piemontese. Il reato ipotizzato, in base anche a una sentenza della Cassazione, è truffa aggravata dalla minorata difesa dei consumatori in quanto commessa con il sistema informatico.