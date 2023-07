Genova, pullman a fuoco in galleria sulla A12 tra Nervi e Recco: 50 intossicati, chiusa l'autostrada e traffico nel caos VIDEO

Un pullman ha preso fuoco all'interno della galleria Monte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. A causa del rogo si è creato un denso fumo all'interno del tunnel e per questo sono state mandate sette ambulanze e due auto mediche. I feriti totali, tra cui 25 intossicati, sono 37 (tutti in codice giallo), tra cui un bambino di 9 anni, una donna incinta e una signora che si è fratturata una gamba durante la fuga dal pullman. Il più grave è l'autista dello stesso pullman costretto a sottoporsi alla camera iperbarica.