Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Unper ilpronto in un anno», l': questo lo scenario ottimista. Unper il, dunque, potrebbe essere pronto in un anno in uno scenario «ottimista», basato sui dati degli studi in corso, ha affermato oggi l'. «Siamo in grado di vedere, se tutto procede come previsto, che alcuni di essi (vaccini) potrebbero essere pronti per l'approvazione tra un anno», ha detto, responsabile dell'Ema per le minacce alla salute biologica e la strategia dei vaccini, durante una conferenza stampa video.«Queste sono solo previsioni basate su ciò che stiamo vedendo. Ma ancora una volta devo sottolineare che questo è uno scenario nel migliore dei casi, sappiamo che non tutti i vaccini che entrano in sviluppo poi arrivano all'autorizzazione», ha detto ancora Cavaleri, aggiungendo che «sappiamo anche che potrebbero esserci ritardi».L'agenzia era d'altro canto «un po' scettica» riguardo alle notizie secondo cui un vaccino potrebbe essere pronto già a settembre. L'agenzia europea, con sede ad Amsterdam, ha anche sminuito i timori espressi dall'Organizzazione mondiale della sanità sul fatto che il virus «potrebbe non andare mai via». «Penso che sia un po' presto per dirlo, ma abbiamo buone ragioni per essere sufficientemente ottimisti che alcuni vaccini ce la faranno», ha detto Cavaleri. «Sarei sorpreso se alla fine non avessimo alcun vaccino per Covid-19».