Brusco calo delle temperature in arrivo: ecco come difendersi da raffreddore, mal di gola e virus simil influenzali

Il brusco calo di temperature previsto nei prossimi giorni darà un po' di tregua a chi sta soffrendo per il caldo eccessivo, ma il rischio di prendere raffreddori e di ammalarsi in questa fase è molto alto. Il passaggio da un caldo torrido a temperature fresche potrebbe portare con sé mal di gola e malanni che in tempo di Covid potrebbero allertare chi ne soffre. Come fare per evitare di ammalarsi e vivere serenamente la fine dell'estate?

In generale questi sbalzi climatici sono terreno fertile per tanti virus simil-influenzali. I repentini cambi di temperatura subiti dal nostro organismo in questa stagione, infatti, hanno conseguenze sulla clearence mucociliare. Si tratta di un meccanismo di difesa dell’apparato respiratorio delle prime vie aeree. Per proteggersi bisogna evitare di esporsi a questi repentini cambiamenti di temperatura, quindi portare con sé dei maglioncini o giacche anche se la sensazione di fresco sulla pelle potrebbe sembrare rigenerante può causare allo stesso tempo malanni.

Evitare di mantenere le stesse abitudini per refrigerarsi, come il lasciare magari i capelli bagnati o tenere a lungo accesa l'aria condizionata. Va però ricordato che gli sbalzi di temperatura aumentano la diffusione di virus, quindi resta sempre valida la regola dell'evitare posti affollati e di lavarsi spesso le mani prima, evitare il contatto con occhi, naso e bocca e, visto il periodo indossare la mascherina. Qualora si dovessero avvertire sintomi influenzali è comunque bene consultare il proprio medico.

