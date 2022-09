Chirurgia estetica, i numeri non conoscono crisi. Il dottor Madonna Terracina: «Aiuta corpo e mente»

Che i numeri della Chirurgia estetica non conoscano crisi è un dato statistico consolidato. Donne e uomini delle più svariate fasce di età si rivolgono con fiducia e soddisfazione agli specialisti per migliorare le proprie imperfezioni estetiche.

Chiediamo al Dr.Francesco Madonna Terracina, Specialistica in Chirurgia Estetica a Roma: ma è solo una questione di bellezza esteriore?

«La bellezza esteriore è una aspetto che mantiene il più delle volte la sua soggettività. Alcuni pazienti percepiscono il proprio corpo e i propri difetti estetici con un differente grado di insoddisfazione. Compito del chirurgo estetico è valutare clinicamente la possibilità di correzione chirurgica ed allo stesso tempo entrare in empatia con i desideri dei nostri interlocutori».



Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Settembre 2022, 08:48

