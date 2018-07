Aids, i primi test del vaccino danno esito positivo

«Ho l'HIV, devo dirlo al mio ragazzo?»: giovane donna chiede consigli al web

Si tratta solo di un primissimo passo e di un piccolo segnale, ma potrebbe rappresentare un'enorme speranza: hanno dato esito positivo idei primicontro l'iniettati su. Lo ha reso noto un'equipe di medici, ricercatori e immunologi di tutto il mondo. Come riportato sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet , i primi vaccini sperimentati su esseri umani hanno coinvolto 393 persone malate ditra i 18 e i 50 anni, residenti in diversi paesi africani, in Thailandia e negli Stati Uniti. Con una cadenza trimestrale, i quattro vaccini sperimentati nel corso dell'ultimo anno hanno stimolato una risposta del sistema immunitario contro l'Hiv.Nei prossimi mesi è prevista una nuova prova in diversi paesi meridionali dell'Africa, che dovrebbe coinvolgere 2600 donne., direttore dello studio, ha comunque predicato grande cautela: «Non possiamo ancora sapere se i prossimi test saranno ugualmente soddisfacenti come quelli che abbiamo appena eseguito».