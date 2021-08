di Mauro Evangelisti

Sicilia e Sardegna, le regioni in cui in queste settimane c’è un boom di presenze turistiche, sono le più vicine al passaggio in fascia gialla. «Bisogna continuare a mantenere dei comportamenti prudenti e soprattutto correre a vaccinarsi. Bisogna essere tanto veloci quanto la staffetta italiana alle Olimpiadi, perché è il modo migliore per ottenere il Green pass e quindi svolgere tutte le attività in sicurezza», dice il professor Gianni Rezza, direttore settore Prevenzione del Ministero della Salute.

L’Rt rallenta, l’incidenza aumenta ma lentamente (ieri 6.599 nuovi casi, 20 in meno del venerdì precedente). E soprattutto, come ha ripetuto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, presentando il report settimanale sull’andamento dell’epidemia, gli ospedali per ora non sono vicini alla saturazione sia in area medica sia in terapia intensiva. Quando la curva ha cominciato a salire in Italia, in modo simile a Spagna o Portogallo, si è temuto che rapidamente sarebbero aumentati i ricoveri. Invece i vaccini stanno funzionando, riducendo l’impatto sui reparti nonostante i 6-7.000 nuovi casi giornalieri. Il limite da non superare perché una Regione non passi in fascia gialla è del 15 per cento di occupazione in area medica, del 10 in terapia intensiva (non basta un valore, devono essere entrambi oltre l’asticella).

Monitoraggio, chi rischia la zona gialla

Ci sono due regioni più in difficoltà: la Sardegna è al 10 per cento di posti occupati in terapia intensiva, ma è ancora al 5 in quelli di area medica; la Sicilia è all’11 per cento in area medica, ma al 4 in terapia intensiva. Non è scontato che nelle prossime settimane superino i limiti, ma sono le due Regioni più a rischio, tutte le altre - Lazio compreso - sono ancora in zona di sicurezza. Resta molto alto l’Rt (l’indice di trasmissione) in alcune aree: ad esempio è sopra al valore di 2 in Toscana e nelle Marche, ma rispetto al passato questo indicatore, per quanto utile, ha perso di peso nella determinazione del colore. Sul fronte dell’incidenza - il numero di nuovi casi positivi ogni centomila abitanti su base settimanale - vi sono quattro Regioni sopra 100: Sardegna (138,4), Toscana (119,2), Veneto (102), Sicilia (101,6). Nel Lazio, dopo un’impennata di casi nelle scorse settimane, l’incidenza è sotto controllo (71,2). A livello nazionale l’Rt è stabile a 1,56, l’incidenza è in aumento (68) ma lontana dai valori di altre nazioni europee come Spagna e Francia. Si legge nel report settimanale della cabina di regia: «Tutte le Regioni sono classificate a rischio epidemico moderato. L’attuale impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri è limitato, tuttavia i tassi di occupazione e numero di ricoverati in area medica e terapia intensiva sono in aumento».

