Tivoli 2020: tre concerti gratuiti a Villa Adriana. Con Tosca, Ascanio Celestini, Sarah Jane Morris

Tosca, Ascanio Celestini e Sarah Jane Morris&Solis String Quartet

: tre serate di concerti e spettacoli gratuiti nella splendida cornice diper “Tivoli 2020”, il progetto di Fondazione Musica per Roma e Istituto Autonomo Villa Adriana e(sostenuti da Regione Lazio e Mibact) per valorizzare la cultura contemporanea, la peculiarità del territorio, delle Villae nello specifico, siti Unesco.inaugurerà l’iniziativacon Direzione Morabeza, tappa finale di un viaggio musicale che ha condotto l’artista attraverso i paesi del mondo.salirà sul palco. Artista poliedrico, che da sempre lavora con la diversità dei linguaggi: questa volta sceglierà di confrontarsi con le Barzellette, tratte del suo omonimo libro. Musiche dal vivo di Gianluca Casadei.saranno livein un progetto di Stefano Valanzuolo, dal libro Ho ucciso i Beatles, scritton nell’80esimo anniversario della nascita di John Lennon, del 50esimo dall’uscita dell’ultimo disco dei Beatles e a 40 anni dall’assassinio del frontman del gruppo. Nello spettacolo, la cui regia è firmata da Pierluigi Iorio, ricorre l’eco di grandi classici (da “Lucy in the sky with diamonds” a “Come together”, “Yesterday”, “The fool on the hill”, “The long and winding road”).«Il 2020 necessita più di ogni altro anno di una ripartenza vera anche dal punto di vista della cultura e della voglia di ritrovarsi dopo un lungo isolamento» ha detto, Presidente del Gruppo consiliare PD della Regione Lazio (che ha finanziato l’evento).«Un modo per avvicinare gratuitamente gli spettatori a tre spettacoli tra musica e teatro pensati per ogni tipo di pubblico, dopo un lungo periodo di interruzione» commenta, nuovo a.d. di Musica per Roma che, con questo evento, inaugura il mandato.«Abbiano fortemente voluto questa collaborazione con la Regione Lazio – specifica il direttore- con l’obiettivo di unire la straordinarietà monumentale di Villa Adriana e il suo verde, con l’arte dell’intrattenimento. Eventi culturali come questo, inseriti nelle suggestive rovine della residenza dell’imperatore, portano il segno del suo spirito visionario e suscitano emozioni in un connubio virtuoso dal potere illimitato».Tutti gli spettacoli sono adcon possibilità di prenotazione online suwww.auditorium.com e www.ticketone.it, telefonicamente al numero 0774.311.608, al botteghino dell’Auditorium Parco della Musica, al punto CTS di Tivoli. Le prenotazioni sono nominative e sarà richiesta la compilazione di un modulo dati all’ingresso.