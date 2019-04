Tutto pronto per la Via Crucis: centro blindato tra chiusure e divieti La mappa

Ultimo aggiornamento: 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fine settimana blindato a Roma per le celebrazioni della Pasqua, con occhi puntati soprattutto sulla Via Crucis di stasera al Colosseo. La Questura ha messo a punto un piano di sicurezza che prevede l'utilizzo di artificieri e unità cinofile anti-esplosivo, controlli con metal detector fissi e portatili, forze operative antiterrorismo, agenti specializzati ed equipaggiati per verificare particolari minacce e assicurare il primo intervento in eventuali situazioni critiche. Una doppia area di sicurezza sarà allestita per gli eventi della Via Crucis e della Messa di Pasqua, con la predisposizione di appositi varchi d'accesso. Sorvegliati gli scali ferroviari, i caselli autostradali, gli aeroporti e i porti. Tutte le operazioni saranno gestite dalla sala Grandi eventi di via di San Vitale e coordinate direttamente dal questore Carmine Esposito.LE LIMITAZIONIOggi dalle 14 e fino alle 15 di lunedì scatterà la green-zone che renderà blindatissime 51 tra piazze e strade del centro storico garantendo la sicurezza nelle principali celebrazioni del Papa, come la Via Crucis di stasera, la Veglia pasquale di domani sera, la Santa messa di domenica in piazza San Pietro e infine il lunedì dell'Angelo in cui Papa Francesco impartirà la benedizione Urbi et Orbi. L'area della green-zone comprende piazza della Repubblica, via Nazionale, largo Magnanapoli, via IV novembre, via dei Fornari, Foro Traiano, via Alessandrina, largo Corrado Ricci, via del Colosseo, largo Gaetana Agnesi, via Nicola Salvi, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via della Greca. E poi ancora tutta la superficie che da Bocca della Verità arriva al Vaticano passando per i lungotevere - Pierleoni, Cenci, dei Vallati, Tebaldi e dei Sangallo - per ricongiungersi poi a piazza della Repubblica, tramite viale del Muro Torto, via Veneto, via Bissolati, piazza San Bernardo e via Vittorio Emanuele Orlando. La stazione Colosseo della Metro B sarà chiusa a partire dalle 13. Saranno deviate le linee di bus che passano abitualmente nell'area interessata alle chiusure al traffico.