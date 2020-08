Covid19 e zero decessi. Di questi due sono casi di rientro dalla Sicilia, fa sapere iluno individuato in fase di screening da parte della Asl e un caso di importazione dall'Etiopia. Coronavirus , oggi nel Lazio si registrano 18 casi di contagio dae zero decessi. Di questi due sono casi di rientro dalla Sicilia, fa sapere iluno individuato in fase di screening da parte della Asl e un caso di importazione dall'Etiopia.

A Roma 9 nuovi casi

Nella Asl Roma 1 sono tre i casi nelle ultime 24h e si tratta di un ragazzo di 15 anni ora ricoverato all'Umberto I, avvita l'indagine epidemiologica, un uomo di rientro dall'Etiopia per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale e un terzo caso di una donna con link ad un caso di rientro da Catania.

Le province

Nella Asl Roma 5 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un uomo di Guidonia con un link ad un cluster già noto e isolato. Nella Asl Roma 6 sono 5 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due donne madre e figlia con link familiare ad un caso già noto e isolato e un caso di un uomo di 49 anni individuato in fase di screening da parte della Asl. Infine per quanto riguarda le province si registrano tre casi e zero decessi nelle ultime 24h e due casi riguardano la Asl di Rieti. Si tratta di due donne con un link familiare ad un caso già noto e isolato. Il terzo caso riguarda la Asl di Frosinone e si tratta di una donna individuata in fase di pre-ospedalizzazione.

#CORONAVIRUS: D'AMATO, ‘OGGI 18 CASI DI QUESTI DUE CASI SONO DI RIENTRO DALLA SICILIA, UNO IN FASE DI SCREENING DELLA ASL E UNO DI IMPORTAZIONE DA ETIOPIA. https://t.co/NhN9o3AB8D — Salute Lazio (@SaluteLazio) August 6, 2020

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Agosto 2020, 17:47

Nellasono 4 i casi nelle ultime 24h e di questi due hanno un link con un cluster già noto e isolato e un caso è di rientro dalla Sicilia, avviata l'indagine epidemiologica. Nellasono due i casi nelle ultime 24h.