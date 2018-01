Maltempo in tutta Italia e sabato in arrivo la nevicata della Befana

Mercoledì 3 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mareggiate, raffiche di vento e bufere di neve. Il 2018 è iniziato all'insegna del maltempo. E si contano già i primi danni e, purtroppo, anche la prima vittima. Ieri a Praiano, in Costiera Amalfitana, una donna di Belluno di circa 55 anni è morta dopo essere stata travolta da un'onda anomala. In Friuli Venezia Giulia, invece, una ventina di turisti sono rimasti intrappolati da una frana caduta a Capodanno in Val Tramontina, a Pordenone, e sono stati liberati ieri. Mentre in Sardegna, forti raffiche di maestrale...