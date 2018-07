.





«Ci sono momenti, nella vita, dove bisogna scegliere da che parte stare. 11 aggressioni a sfondo razziale negli ultimi 45 giorni, ultima in ordine cronologico l'aggressione alla nostra connazionale della squadra di atletica degli Azzurri». Così il presidente della Provincia di Parmaha commentato le notizie che hanno ripreso il suo post di Facebook con la foto diaccompagnato dal testo: «Evidentementepiace e rende simpatici. Ecco per me no!!!»​.«Ci sono momenti in cui stare in silenzio significa essere complici - prosegue Frittelli - Ebbene, IO NON CI STO. Tutto questo non rappresenta me, non rappresenta noi, non rappresenta l'Italia Repubblicana, la Costituzione»Uno sfogo rabbioso che ha scatenato la rabbia dei sostenitori di Salvini, che tuttavia non ha frenato Fritelli che sulla sua pagina ufficiale ha risposto a tutti rimarcando il suo pensiero. «Avranno pure dalla loro le armi del consenso costruito con propaganda e fake news, ma noi abbiamo uno strumento ancora migliore: SIAMO BRAVE PERSONE. Chi non condanna, da oggi, è complice».