Matteo Renzi, ​ il riposo del guerriero? No, dell'ex premier: pennichella con signora in Valgardena

La Sea Watch? Gli attacchi di Salvini? L’Unione Europea? Mentre la polemica politica infuria, nonostante l’estate piena sia ormai arrivata, l’ex premieraffaticato dalle mille questioni si concede un po' di relax.In compagnia della moglie Agnese, l’ex leader del Pd - come vi mostriamo in questa foto - giovedì 4 luglio si è dato alla pennichella nel rifugio Troier, nella zona del Col Raiser, a Santa Cristina Valgardena. Il riposo del guerriero, prima di tornare al lavoro e all’opposizione in Parlamento: che queste energie gli siano utili per contrastare Lega e M5S sempre più agguerriti?