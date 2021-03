Matteo Renzi in Bahrein per il Gp di Formula 1: la foto con il principe Salman ben Hamad Al Khalifa e Jean Todt

Matteo Renzi in Bahrein per assistere al Gp di Formula 1 che apre il Mondiale 2021. Il leader di Italia Viva è fotografato in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrein, e di Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell'automobile (Fia). È stato proprio Todt a pubblicare lo scatto su Twitter.

With HRH Prince Salman ben Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Prime Minister of Bahrain 🇧🇭 and @matteorenzi at @BAH_Int_Circuit #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/qjZr0UVWPL — Jean Todt (@JeanTodt) March 28, 2021

In poco tempo sono nate polemiche sui social. Molti utenti accusano il senatore di Iv di essere volato nel Paese Mediorientale nonostante le restrizioni. Tramite il suo ufficio stampa Renzi fa sapere che «è abituato alle polemiche contro di lui ma che ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula a fare il suo lavoro per intervenire sul Family Act».

«Inutile dire che i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente», sottolinea ancora l'ufficio stampa dell'ex presidente del Consiglio. Nelle scorse settimane l'ex presidente del Consiglio è stato al centro di polemiche per i suoi viaggi negli Emirati Arabi e in Arabia Saudita, dove Renzi ha partecipato a un incontro con il principe Bin Salman.

