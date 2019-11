Regionali, M5S: Rousseau decide Di Maio per il no, militanti per il sì

Attesa per il voto su Rousseau che deciderà se il M5s dovrà presentare o meno la sua lista alle Regionali in Emilia-Romagna. Sono a favore i militanti emiliani, contrario Di Maio.



"Il Movimento sta attraversando una fase di cambiamento. Ma mandare i cittadini nelle istituzioni è nel suo dna. Per questo vi invitiamo a votare no al quesito proposto su Rousseau per permettere la presentazione della lista M5s alle Regionali in Emilia-Romagna", è il messaggio postato sulla pagina Facebook dei Cinque Stelle della Regione.

Se ci presentiamo ora non avremo tempo di avere degli stati generali per creare un'organizzazione solida

, la posizione del capo politico del Movimento.



A decidere se procedere con un voto su Rousseau su un tema importante «siamo io e Grillo», ha ribadito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo a "L'Aria che tira" su La7. Alla domanda se si sono sentiti dunque prima di decidere la votazione sull' Emilia Romagna, ha risposto: «Esistono i telefoni».



E ancora: «Se ho votato su Rousseau per le regionali in Emilia Romagna e Calabria? No, come capo politico scelgo sempre di votare il meno possibile per evitare di prendere una parte. Di solito preferisco non votare l'una o l'altra parte ma chiedere al Movimento quale sia la direzione da prendere».

Giovedì 21 Novembre 2019, 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA