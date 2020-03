Alessandro Di Battista tifoso speciale nel derby più caldo al mondo: la foto a sorpresa

SCOOP Guardate chi c è a Belgrado in questo Momento ad assistere al Derby più “ cruento del mondo “ Stella Rossa - Partizan !! pic.twitter.com/whv63AjEJO — paola ferrari (@paolaferrari_og) March 1, 2020

Un tifoso decisamente speciale e a sorpresa in tribuna allo stadio Marakana a Belgrado per assistere al derby Stella Rossa-Partizan, considerata una delle partite più accese e pericolose al mondo per la grandissima rivalità tra le due tifoserie della stessa città serba. Allo stadio c'era Alessandro Di Battista , il politico del Movimento 5 Stelle infatti in questi giorni è proprio a Belgrado e ne ha approfittato per assistere al match disputato oggi pomeriggio.E' stata la giornalista rai Paola Ferrari a rilanciare lo scoop attraverso i suoi social «