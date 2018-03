Papa Francesco a Pietrelcina, la preoccupazione dell'arcivescovo: “Organizzatevi per tempo”

Lunedì 12 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono giorni di gran fermento a, il piccolo borgo sannita che ha dato i natali a Padre Pio. Sabato 17, infatti,, verrà a visitare questo piccolo, suscitando la preoccupazione dell'arcivescovo di Benevento Felice Accorra che si raccomanda: “I fedeli evitino gli ingorghi”.Bergoglio, come da programma, partirà da Città del Vaticano alle ore 7:00 di sabato per atterrare a Pietrelcina un’ora dopo e tenere un discorso sul piazzale adiacente la chiesa di Piana Romana. Per quest'occasione è prevista una nutrita rappresentanza di fedeli irpini sia nel Sannio che a San Giovanni Rotondi. Si prevede quindi il pienone a Piana Romana sabato mattina, in occasione dell'arrivo di Papa Francesco.Per questo motivo, l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca ha invitato i fedeli che vogliono prender parte all'evento a recarsi sul posto in tempo per limitare al minimo i disagi.Accrocca s'è così espresso in una nota inviata ai fedeli: “Carissimi, come sapete sabato 17 marzo sarà tra noi Papa Francesco, nel 50° anniversario della morte di San Pio da Pietrelcina e nel centenario dell'apparizione delle stimmate. Il Vescovo della Chiesa di Roma, che nella carità presiede a tutte le altre Chiese, verrà a confermarci nella fede, a incoraggiarci nella sequela di Cristo, a indicarci nuove mete nel nostro cammino. Noi lo accogliamo con gioia! Vi invito perciò tutti a Piana Romana per incontrare il successore di Pietro e ascoltare la sua parola. Soprattutto, vi chiedo di recarvi sul posto per tempo, per evitare gli ingorghi dell'ultimo minuto: sin dalla sera di venerdì 16 marzo, dopo la celebrazione dell'eucarestia (ore 21), i presenti si tratterranno in preghiera, vegliando e preparandosi al gioioso incontro. San Pio, figlio di questa terra, interceda per noi presso il Signore, perché possiamo essere “cristiani migliori”. In attesa d'incontrarvi a Piana Romana, tutti saluto e benedico di cuore”.