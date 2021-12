Stop all'ingresso in Finlandia delle persone non vaccinate. Lo ha annunciato il Governo di Helsinki precisando che la misura sarà efficace dal 28 dicembre. Consentito l'ingresso ai soli viaggiatori con test Covid negativo e in grado di dimostrare o di aver completato il ciclo vaccinale o di essere già guariti.

