Morto il boss mafioso Ignazio Ingrassia: 'Boiacane' aveva 72 anni, era ricoverato nel torinese

Ignazio Ingrassia, il boss mafioso di Monreale (Palermo) noto anche come 'Boiacane', è morto in un ospedale della provincia di Torino. Aveva 72 anni, è deceduto per cause naturali ed era ricoverato a Moncalieri.

Nato a Monreale nel 1950, Ignazio Ingrassia era stato arrestato ed estradato dagli Stati Uniti nel 2008, dopo oltre 15 anni di latitanza. Il boss era stato condannato nel primo maxiprocesso contro Cosa Nostra. La pena era stata di 14 anni e 6 mesi di reclusione, inflittagli dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nel 1990 e diventata definitiva nel 1992, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio aggravato di ingenti quantitativi di stupefacenti.

Nel luglio del 2021 Ingrassia era stato arrestato insieme ad altri boss del mandamento Ciaculli-Brancaccio, nel corso di un blitz di polizia e carabinieri, in seguito a un'indagine in cui avevano fermato 16 persone per mafia e estorsione.

