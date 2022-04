Macron vince su Le Pen, la "rivincita" di Piero Fassino su Claudio Borghi: «Dicevi?»

La vittoria di Emmanuel Macron su Marine Le Pen alle presidenziali in Francia è anche l'occasione per una piccola rivincita. Quella di Piero Fassino, molto spesso deriso per le sue 'profezie', che rende pan per focaccia a Claudio Borghi.

Leggi anche > Vito Petrocelli, la Z russa per gli auguri del 25 aprile. Conte: «Vergognoso è fuori dal M5S»

Il deputato della Lega e consigliere comunale a Como, noto per le posizioni no euro e no green pass, aveva infatti menzionato un tweet di Piero Fassino, che il 10 aprile scorso aveva scritto: «Macron è il candidato piu credibile. L'unico con un progetto capace di unire i francesi e di spendere la forza della Francia per una Europa più coesa e più unita». Claudio Borghi, a quel punto, aveva menzionato il tweet di Piero Fassino, scrivendo semplicemente: «ATTENZIONE!».

Il riferimento, in particolare, è a due 'profezie' di Piero Fassino. Il deputato Pd ed ex sindaco di Torino, nel lontano 2009, prima ancora della formazione del Movimento 5 Stelle, aveva commentato così l'intenzione di Beppe Grillo di candidarsi a segretario del Pd: «Se vuole fare politica, fondi un partito e vediamo quanti voti prende». Fassino aveva poi replicato, nel 2015, quando da primo cittadino del capoluogo piemontese si era rivolto all'allora consigliera comunale di opposizione, Chiara Appendino: «Mi auguro che un giorno lei possa sedere su questa sedia e vediamo se sarà capace di fare tutto ciò che dice». Chiara Appendino, l'anno seguente, ad appena 32 anni, fu eletta sindaca di Torino.

Claudio Borghi, dopo aver ironizzato su Piero Fassino, con la sconfitta di Marine Le Pen (storica alleata della Lega), ha dovuto incassare il colpo. «Dicevi?», scrive su Twitter Fassino, citando il tweet di Borghi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Aprile 2022, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA