Intossicati dal monossido in hotel a Frabosa Soprana: 5 finiscono in ospedale

Cinque persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in un hotel di Frabosa Soprana, nel cuneese. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di personale dell'albergo Miramonti che è ancora chiuso alla clientela. I cinque erano in cucina quando si sono sentiti male: mal di testa, vertigini, nausea. I classici sintomi da intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 con elisoccorso e medicalizzate e gli intossicati sono stati trasportati negli ospedali di Mondovì e Savigliano, sempre nel cuneese. Tre sono stati classificati codici gialli e due codici verdi. Sul posto anche vigili del fuoco e forze dell'ordine che indagano per scoprire le cause di quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 18:04

