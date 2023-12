Roma-Barcellona in treno? Pronto il progetto Nightjet che consente di viaggiare in varie città europee

La rete ferroviaria Nightjet continua ad incrementare le tratte e dal 2024 si aggiunge al percorso anche il collegamento tra Roma e Barcellona. Si tratta di un progetto innovativo che consente di viaggiare in modo ecologico. Il progetto Nightjet è un'iniziativa delle compagnie ferroviarie di Francia (SNCF), Germania (DB), Austria (ÖBB) e Svizzera (CFF), già funzionante che, secondo quanto previsto, sarà presente da Barcellona a partire da dicembre 2024. Infatti, la città spagnola sarà collegata in treno a 13 città europee. All'inizio il treno collegherà Barcellona con Zurigo, in Svizzera, per poi arrivare fino ad Amsterdam e Roma.

Passeggeri, orari e non solo

I treni notturni Nightjet sono innovativi grazie al funzionamento ecologico che darà la possibilità di viaggiare in varie città europee, mentre i passeggeri potranno dormire durante la tratta e raggiungere la destinazione la mattina seguente o alla fine della giornata.

