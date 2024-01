Capodanno a Milano, tensione a San Siro: sassi contro la polizia e rifiuti incendiati. In 25mila a piazza Duomo

di Redazione web

La notte di Capodanno ha portato momenti di tensione nel quartiere San Siro a Milano, dove giovani hanno compiuto atti vandalici in via Zamagna e piazza Selinunte. Gli agenti del reparto mobile della polizia sono intervenuti di fronte all'accatastamento e all'incendio di masserizie, oltre al danneggiamento di un veicolo della polizia.

Piazza Duomo

Parallelamente, in piazza Duomo, un clima festoso ha coinvolto circa 25.000 persone nella celebrazione del nuovo anno. Le forze dell'ordine hanno presidiato l'area, effettuando controlli su circa 1.500 individui. Sei giovani sono stati accompagnati in questura per mancanza di documenti, mentre altri sei sono stati denunciati in procura per varie accuse, tra cui il porto di oggetti atti ad offendere e l'accensione di esplosivi pericolosi.

Le piazze e le zone di aggregazione come i Navigli, corso Como e il quartiere San Siro sono state sorvegliate da centinaia di agenti di polizia e carabinieri, garantendo la sicurezza durante i festeggiamenti di fine anno.

Nonostante gli episodi isolati di disturbo, la vasta maggioranza dei festeggiamenti è trascorsa in maniera pacifica, con la città che ha salutato il nuovo anno con gioia e serenità in piazza Duomo. La presenza significativa delle forze dell'ordine ha contribuito a garantire la sicurezza pubblica in diverse aree della città durante la notte di Capodanno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Gennaio 2024, 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA