Paura all'uscita da scuola, 16enne minacciato col coltello e derubato da tre coetanei

Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito e derubato all'uscita da scuola da tre coetanei, che l'hanno minacciato con un coltello. È successo lunedì pomeriggio a Firenze, in un istituto della zona di piazza Dalmazia.

Aiutato dai professori

Il giovane sarebbe stato avvicinato dai tre coetanei lunedì alle 14. Dopo averlo spintonato e minacciato con il coltello, gli hanno intimato di consegnare il telefono. Per spaventarlo gli hanno squarciato il giubotto. Il ragazzo aggredito ha consegnato il telefono, poi due professori sono intervenuti per aiutarlo e i tre sono scappati. Dopo l'aggressione il 16enne si è rivolto alla polizia, riporta la Nazione. Indagini in corso per risalire agli aggressori.

