Maltempo e mare mosso, due morti a Pisa: fatali due incidenti a 500 metri di distanza

Doppia tragedia in mare. Due incidenti distinti, entrambi mortali, avvenuti a circa 500 metri l'uno dall'altro. È quanto accaduto a Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa, a causa del maltempo e delle condizioni del mare. La prima vittima, un 48enne della provincia di Firenze, è uno dei cinque passeggeri che si trovavano a bordo di una barca che si è rovesciata per il vento forte e il mare agitato. La seconda vittima, invece, è un 39enne polacco, annegato a causa delle forti correnti mentre si trovava insieme a un'altra persona, poi soccorsa dal 118.

Morti in mare a Pisa

Sul posto sono intervenute, dopo le 12 di oggi, i vigili del fuoco con un battello pneumatico e l'ausilio di una moto d'acqua, ma anche la Squadra Volanti della Questura con due pattuglie; la prima poco a nord della bocca di Serchio, dove sono arrivati anche i vigili del fuoco e la Capitaneria di porto di Viareggio, la Polizia municipale di Vecchiano nonché il 118, perché all'inizio si parlava di una barca rovesciata con dispersi.

In realtà nessuna barca, ma un cittadino polacco 39enne con il figlio di 16 anni e un altro ragazzino polacco di 8 anni si sono trovati in difficoltà dopo essersi tuffati: i due minori si sono salvati, il 39enne (che era con la famiglia in vacanza da parenti a Lucca) è affogato.

La seconda a sud della bocca del Serchio, dove è annegato un italiano 48enne di Firenze, qui la volante è andata in ausilio alla Polizia Municipale di S. Giuliano che ha provveduto a informare il magistrato di turno. Nel primo caso il PM Mantovani ha disposto, sentiti gli accertamenti fatti dalla polizia di Stato che ha verbalizzato i testimoni presenti, la riconsegna della salma ai familiari.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Luglio 2023, 16:33

