Firenze, 50enne accoltellato in strada dopo una lite: è grave in ospedale

Un commerciante di 50 anni accoltellato alle 2 della notte scorsa in una strada di Scandicci (Firenze) è stato ricoverato in stato di incoscienza e con gravi lesioni al torace e a una gamba in ospedale dove stamani i chirurghi lo stanno sottoponendo a un intervento. La prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri stanno indagando sull'aggressione, che è stata in piazza Piave, davanti a più persone riunite in una zona di ritrovo serale e notturno. Avrebbe agito un uomo, poi fuggito a piedi, che ora è ricercato. Da stabilire le cause dell'accoltellamento, tuttavia risulta che ci sia stata una lite fra i due. La vittima è stata soccorsa dai presenti e dal 118 che l'ha trasportato all'ospedale "San Giovanni di Dio". Gli investigatori della Compagnia di Scandicci e del Nucleo Investigativo di Firenze stanno raccogliendo le testimonianze e ricostruendo il contesto del 50enne che al momento non farebbe emergere criticità tali da spiegare l'aggressione violenta.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Marzo 2022, 12:23

