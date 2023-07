Incidente a 137 km/h, solo tre anni al giovane che causò la morte di Federica. La famiglia: «Uccisa due volte»

di Redazione web

Ha patteggiato 3 anni davanti al gup di Arezzo Stefano Cascone, 24enne che il 7 ottobre 2022 alla guida della sua auto provocò un incidente in cui morì la studentessa 22enne Federica Canneti, residente a Castiglion Fiorentino. Inoltre rimasero ferite altre sei persone. Il giovane, tramite i propri legali, chiederà l'affidamento in prova. Le indagini hanno dimostrato che fu la velocità, oltre 137 km orari, a provocare l'uscita di strada dell'auto mentre non furono trovate tracce di droga, né di alcol dagli esami.

La rabbia della famiglia di Federica

«Ingiustizia è stata fatta - ha commentato la famiglia della vittima - Siamo sconsolati, amareggiati e offesi dalla giustizia italiana. Questa sentenza per noi è un ergastolo, ci condanna ad avere questa pena nel cuore a vita. Niente ci avrebbe ridato la nostra Federica. Però così non c'è nemmeno un monito per altri giovani come lei. Ci hanno ucciso nostra figlia per la seconda volta, la prima il 7 ottobre e poi oggi 11 luglio». Duro il loro legale Alessandro Calussi: «Siamo di fronte ad una condanna mite, di fronte ad un fatto di una gravità assoluta».

La dinamica dell'incidente

La 22enne, prossima alla laurea in ostetricia a Siena, dopo aver partecipato ad una festa di paese verso le 23 era salita in auto con alcuni amici per raggiungere un locale di Arezzo.

