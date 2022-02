Covid Toscana, il bollettino di martedì 15 febbraio: 4.216 nuovi contagi e 23 morti

Sono 4.216 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana oggi, 15 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. Si registrano 23 nuovi decessi: 12 uomini e 11 donne con un'età media di 84,8 anni.

In Toscana sono 820.941 i casi di positività al Coronavirus, 4.216 in più rispetto a ieri (1.085 confermati con tampone molecolare e 3.131 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 37 anni circa: 29% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Si registrano altri 23 decessi:12 uomini e 11 donne con un'età media di 84,8 anni, residenti nella province di Firenze (7), Prato (4), Pistoia (3), Lucca (1), Pisa (5), Livorno (1), Siena (1) e uno fuori

Toscana - che portano il totale a 8.689.

Sempre in calo ricoveri: sono 1.150, 43 in meno rispetto a ieri, di cui 72 in terapia intensiva, 13 in meno. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dell'1,3% e raggiungono quota 746.315 (90,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 65.937, -7,9% rispetto a ieri.

Complessivamente, 64.787 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (5.578 in meno rispetto a ieri, meno 7,9%). Sono 16.522 (4.629 in meno rispetto a ieri, meno 21,9%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle singole province Firenze registra 1.102 casi in più rispetto a ieri, Prato 228, Pistoia 289, Massa Carrara 203, Lucca 468, Pisa 448, Livorno 423, Arezzo 460, Siena 280, Grosseto 315.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 18:58

