Gli appuntamenti a Roma: melodie con Masini e Nek-Renga, il pop è giovane con Lazza e Blanco

Primo weekend di luglio denso di appuntamenti nella Capitale, tra musica, cinema e teatro.

CONCERTI Il ricco Roma Summer Fest, in programma all’Auditorium Parco della Musica, dopo importanti protagonisti internazionali come Porcupine Tree e Interpol, si concentra sull’Italia con gli show di Marco Masini, che sabato torna nella Capitale con il suo tour “T’innamorerai di noi”, e del duo formato da Nek e Francesco Renga che riproporranno nuovi successi e vecchie hit dei loro repertori. Spazio per il jazz, invece, con l’esibizione di Rita Marcotulli e Israel Varela (sabato, Casa del jazz), in un viaggio alla ricerca di suoni eterogenei, che rimandano al jazz, al flamenco, alla musica araba e indiana. Rock in scena, invece, a Villa Ada dove il 5 luglio arriverà l’iconica ex-bassista dei Sonic Youth Kim Gordon per il Festival Roma Incontra il Mondo. Più orientati a un pubblico giovane i due appuntamenti che seguiranno in settimana. Prima Lazza, sempre più sulla cresta dell’onda dopo i suoi record di ascolti, in scena all’Ippodromo delle Capannelle il 3 luglio per Rock in Roma. A seguire, il 4 luglio un altro big del pop italiano come Blanco, che dopo il successo del Blu celeste tour, con 35 date da tutto esaurito, approda allo Stadio Olimpico il 4 luglio con un set che include il meglio del suo repertorio inclusi i brani del suo ultimo disco “Innamorato”.

CINEMA Nuovi spazi riaprono. Come l’arena estiva all’Idroscalo di Ostia, dove dal 30 giugno al 9 luglio è in programma il Punta Sacra Film Festival, la rassegna cinematografica a cura di Playtown Roma che proporrà proiezioni di film e incontri con personaggi noti della cultura. Il 30 giugno alle 21 la manifestazione si apre con Jasmine Trinca che, accompagnata da Francesca Mazzoleni, presenterà “Lezioni di pano” di Jane Campion a 30 anni dall’uscita.

TEATRO Sabato e domenica, al Teatro Tor Bella Monaca, Marco Falaguasta sarà il protagonista della commedia “Non ci facciamo riconoscere”, produzione Nicola Canonico per la Good Mood. Risate e riflessioni anche nel suggestivo palco del Teatro Romano di Ostia Antica con Andrea Perroni, in scena sabato 1° luglio, alle 21 con lo spettacolo “La fine del mondo”.

