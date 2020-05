Invalido fa pipì contro un muro, denuncia e maximulta da 3.333 euro: «Sono disperato»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Maggio 2020, 12:08

Lo hanno pizzicato mentre faceva pipì contro un muro. L'uomo, senza una gamba per via di un incidente, è un disabile di Sale Marasino, residente in provincia diè visto comminare un'di 3333 euro perché, mentre andava all'ufficio postale, ha fatto pipì per strada, contro un muro.Lui, che vive con un assegno di 500 euro, è ora «disperato» secondo il Giornale di Brescia che riporta la storia - La sfortuna ha voluto che, mentre stava facendo il bisogno, passasse una pattuglia deiche si è dimostrata inflessibile nonostante le spiegazioni dell'invalido.Il risultato è stata una denuncia per l'articolo 726 del Codice penale che punisce chi «in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza». L'ammenda va dai 5.000 ai 10.00 euro e la riduzione a 3.333 euro vale solo se si paga entro 60 giorni.