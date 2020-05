Movida, de Magistris replica a De Luca: ingerenze illegittime, la pazienza è finita

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Maggio 2020, 19:51

«Da parte del Comune di Napoli c'è leale cooperazione istituzionale e assoluto rispetto della cornice nazionale ma a questo puntoTutto questo non è più sostenibile». Così ha parlato all'ANSA il, replicando alla nota del, che definisce «illegittima» l'ordinanza emessa nella serata di ieri dall'amministrazione comunale.«Noi andremo avanti per la nostra strada - ha aggiunto - perchée tutela in modo ancor più efficace rispetto all'ordinanza regionale il diritto alla salute dei nostri concittadini. Inoltre è paradossale e sorprendente che in un momento in cui si lavora in tutto il Paese per le riaperture anche se a rilento, a Napoli dopo le ore 22 non si possa andare a prendere una birra».