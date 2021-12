Oggi sabato 18 dicembre Barbanera consiglia: una golosa alternativa a pandoro e panettone

Stiamo già pensando al menu delle feste e cerchiamo un’alternativa a panettoni e pandori? Bene, prepariamo i tronchetti di banana, un dolce veloce ma gustoso e di successo. Si prepara tagliando a scaglie 200 g di cioccolato fondente da sciogliere a bagnomaria. Si sbucciano 4 banane, si riducono a tronchetti di circa 3 cm e si trasferiscono in una pirofila per poi versarvi il cioccolato fuso coprendole in modo uniforme. Si ripone in frigorifero ma si serve a temperatura ambiente cosparso con 1 cucchiaio abbondante di cacao.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Dicembre 2021, 10:07

