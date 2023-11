Pamela Anderson, l'addio al trucco a 56 anni: «Ho smesso, mi fa sentire di nuovo come quando ero bambina». La decisione dopo il lutto

di Tommaso Cometti

Pamela Anderson, icona degli anni '90, è sempre stata ammirata dai fan per la sua bellezza prorompente. La diva di Baywatch, però, ultimamente sta sfoggiando un nuovo stile, presentandosi ai red carpet senza trucco, al naturale. La scelta ha stupito molti, perchè è inusuale, per una persona del mondo dello spettacolo, partecipare a eventi pubblici senza make up. Come riporta il Daily Mail, però, Pamela Anderson si sente perfettamente a suo agio, e ne ha svelato i motivi nel corso di un'intervista.

La scelta di Pamela Anderson

L'attrice ha dichiarato: «Volevo sentirmi "vera". Voglio essere me stessa, ho sentito l'impellenza di cambiare tutto». La decisione l'ha aiutata a sentirsi meglio: «Percepivo il bisogno di condividere chi ero e chi sono, adesso mi sento libera», ha spiegato Anderson. «La prima volta, mi trovavo alla fashion week di Parigi: per la prima volta, mi sono sentita di nuovo come quando ero bambina, anche se indossavo abiti costosi», ha detto la star.

Pamela Anderson hat sich bei der Pariser Fashion Week bewusst gegen Make-Up entschieden. Als Statement gegen den die Pflicht, als Frau ewig jung aussehen zu müssen. Und ich finds wunderbar. pic.twitter.com/50PQcT2rqr — Frau_Z (@Frau_Zett_) October 4, 2023

Però, ha spiegato, la sua non è una scelta simbolica: «Non voglio lanciare alcun tipo di messaggio...anzi, pensavo che non se ne sarebbe accorto nessuno.

Il sostegno delle colleghe

Pamela Anderson ha ottenuto il sostegno di tante colleghe, da Jamie Lee Curtis a Scarlett Johansson. Il suo nuovo approccio alla vita mondana è anche frutto di un dramma personale: lo scorso agosto, infatti, è morta la suo truccatrice di fiducia, Alexis Vogel. La stella della tv ha dichiarato: «Era il top. Senza Alexis, non è più la stessa cosa. Adesso, mi sento più a mio agio al naturale. Voglio andare anche contro le tendenze, vedo tante altre persone che indossano trucchi molto elaborati», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 15:54

