Chiara Ferragni in mutande e reggiseno, i fan notano un particolare: «Ti si vede...»

Ultimo aggiornamento: 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è la primachepubblica su, ma quest'ultima ha provocato un particolare fermento tra i fan. La blogger da oltre 16 milioni di follower, infatti, ha postato una foto in lingerie di pizzo da capogiro.LEGGI ANCHEE anche questa volta i follower si sono divisi tra chi ha trovato questo scatto fuoriluogo per una madre, «Svergognata, sei pure madre!», chi ha commentato il suo seno in modo offensivo, «Ma le tette più o meno a che età le hai perse?» e tanti che l'hanno celebrata per la sua bellezza, «Sei un sogno».Tra le decine e decine di coomenti c'è chi ha notato un particolare: «Ti si vede la patata».Reazioni tutto sommato prevedibili, tenuto conto del fatto che la Ferragni, nella foto in bianco e nero, indossa un completo di pizzo che effettivamente lascia poco spazio all’immaginazione.