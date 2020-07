Pedofilia, ex diplomatico con 19mila foto e video di minori sul pc. Ma per lui niente carcere

Un ex diplomatico ungherese accusato di pedofilia è stato condannato ad un anno di carcere con sospensione della pena, pena assai lieve che ha suscitato indignazione nell'opinione pubblica, specie quando la stampa locale ha rivelato che si trattava di un personaggio molto vicino al premier ungherese Viktor Orban.



L'appartenenza di Gabor Kaleta, ex ambasciatore in Perù, ad una rete internazionale di pedopornografia è emersa nel corso di una indagine condotta da autorità americane. Sul suo computer sono stati trovati ben 19 mila fotografie e video di atti sessuali con minori. Kaleta è stato rimpatriato da Lima (Peru), sua sede diplomatica, con un'operazione dei servizi ungheresi, e processato a Budapest.



Il tribunale penale, su proposta della procura, controllata dal governo Orban, l'ha condannato ad un anno di carcere con sospensione della pena. Organizzazioni per la difesa dei minori e la rappresentanza dell'Unicef a Budapest hanno protestato contro una sentenza giudicata incongrua rispetto alla gravità del reato. Il governo Orban, secondo quanto riportato dai media, voleva mantenere segreta la vicenda, ma la stampa investigativa ungherese l'ha scoperta e resa pubblica. Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Luglio 2020, 10:07

