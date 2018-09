Queste le pizzerie che hanno aderito:

Il 13 Settembre 2018 nella Capitale saràl'evento che inaugura la prima giornata nazionale dedicata alla pizza romanaOrganizzato da Agrodolce, in 20 pizzerie della Capitale si preparerà solo ed esclusivamente pizza romana. Questo vale sia per i pizzaioli che già interpretano lo stile quotidianamente, sia per quelli che hanno deciso di mettersi in gioco per questa giornata dedicata.In ogni pizzeria, un ambassador del Pizza Romana Day guiderà l'evento, a tutti gli ospiti sarà donato un piccolo gadget e una copia del Manifesto della Nuova Pizza Romana. Durante la serata, utilizzando l'hastag #pizzaromanaday, si potrà votare la propria pizza preferita su Instagram.I clienti potranno prenotare ovunque nei locali coinvolti, fino ad esaurimento posti. In menu ci saranno le cinque classiche, le più famose pizze dello stile romano: Margherita, Napoli, Capricciosa, Funghi, Fiori. Facoltativo e solo per i pizzaioli più temerari: il calzone romano.Oltre alle pizze classiche, ciascuna pizzeria proporrà le speciali, da un minimo di due a quante la fantasia vorrà suggerire.180g Pizzeria Romana | via Tor de’ Schiavi, 5391 bis | via della Farnesina, 91Al Grottino | via Orvieto 6Exquisitaly | piazza di S. Bernardo 99Frontoni | via Assisi 117La Gatta Mangiona | via Ozanam 30,32Gazometro 38 | via del Gazometro 38Giulietta | pizza dell’Emporio, 28Magnifica | via Ugo De Caroli 72 dMoma | via Calpurnio Fiamma 40-44Osteria di Birra del Borgo | via Silla 26aPro loco Pinciano | via Bergamo 18Sant'Alberto| via del Pigneto 45Sbanco| via Siria 1Seu Pizza Illuminati | via Angelo Bargoni 10-18Spiazzo | via Antonio Pacinotti 83Pizzeria di Quartiere | PietralataLievito | Via Andrea Doria, 12-16Passetto | Piazza di S. Apollinare, 4Casette di Campagna | Via di Affogalasino, 40