Coronavirus, tampone sulla dentista arrivata da Milano: ecco il risultato

Almeno sino a ieri nessun caso di contagio da Coronavirus nel Pescarese. E' risultato negativo anche il tampone effettuato sulla dentista di 45 anni, tenuta in osservazione nella giornata di mercoledì nella camera di isolamento del Santo Spirito, in quanto si temeva potesse aver contratto il virus. La professionista, che lavora in un ospedale di Milano dove si è registrato qualche caso positivo, era tornata qualche settimana fa a Pescara, in cui risiede, e dopo alcuni giorni aveva iniziato a manifestare sintomi febbrili. Si era quindi rivolta ai sanitari ed era stata posta in isolamento domiciliare fiduciario in contatto costante con i medici delle malattie infettive. Mercoledì, accusando febbre alta, si è deciso di trasferirla in ospedale e sottoporla a tutti gli accertamenti. Le analisi, eseguite nella notte nel laboratorio del Santo Spirito, hanno dato esito negativo. Nella mattinata di ieri è stata trasferita in reparto. Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 09:22

