Mourinho, dopo le lacrime di gioia di Tirana che sorriso smagliante dal dentista

José Mourinho è passato dalle lacrime di gioia di Tirana, dopo la conquista della Conference League, al sorriso smagliante dal dentista.

L'allenatore della Roma è stato oggi dal dottor Daniele Puzzilli, il dentista di tanti giocatori e Vip. Romano e romanista, Daniele Puzzilli ha postato poi la foto sul suo profilo Instagram, previo l'assenso di Mourinho, che pare abbia detto: «Ammazza...questo sorriso non possiamo non pubblicarlo». Puzzilli, anche lui presente nella ormai mitica trasferta a Tirana per Roma-Feyenoord in compagnia del figlio Alessandro, di Cristian Totti e di Blanco, ha visitato il tecnico giallorosso nello studio dell'Eur.

Puzzilli, che cura i denti di tanti giocatori della Roma (e anche quelli dell'ex giallorosso Florenzi), qualche tempo fa era finito al centro delle notizie sportive (e non solo) per le parole Leonardo Spinazzola durante la stagione che poi l'ha visto protagonista all'Europeo vinto a Londra dagli azzurri: “Cosa è cambiato rispetto a prima? Ho cambiato il dentista, adesso vado da Puzzilli adesso porto il bite e faccio più esercizi tutti i giorni, anche dopo la partita”.

