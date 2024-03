Monza-Roma 1-4, pagelle: Pellegrini, Lukaku e Dybala in vetrina

di Francesco Balzani

Svilar 6,5: Quaranta minuti passati a soffiare su un paio di palloni insidiosi e a giocare alto per occupare più area possibile. Poi arriva Carboni a tu per tu, e il serbo indovina perfettamente il tempo di uscita. Sul gol della bandiera non può nulla.

Kristensen 6: Cinquanta secondi scarsi e mette in difficoltà la Roma con un’uscita sbagliata che fa salire il Monza. Poi si fa male. (27’pt Celik 6,5: Se ci fossero le primarie, oggi sarebbe al primo posto a destra. Attacca con intelligenza, mettendo pure la palla del possibile tris a Lukaku)

Mancini 7: Stanco di prendere solo bei voti in marcatura, ormai si aggiunge spesso al centrocampo per aumentare il tasso di palle in verticale a disposizione di Lukaku e compagni. Che carisma. (77’ Huijsen 6: si fa sempre notare, nel bene o nel male. Rimedia un rigore netto stavolta)

Ndicka 6,5: Dopo un minuto è a terra stordito dal calcione di Djuric che lo prende in pieno volto. Tamponi al naso e subito in campo concedendo quasi niente.

Angeliño 5,5: Nella prima fase di partita crea sempre uno sbocco di gioco nel traffico del gioco. Pollice giù per come gestisce le marcature sulla sinistra dove Birindelli trova spesso spazio. (59’ Smalling 6: pure lui viene picchiato da

Djuric, mette maggiore densità in area in un momento di leggera sofferenza) Cristante 6,5: Al primo varco utile si fa trovare in mezzo per un gol annullato dal Var (che noia). Poi ne vede un altro, e da lì nasce l’azione del gol di Pellegrini. Nella ripresa rischia grosso con un appoggio fallace in area di casa.

Paredes 7: Materia grigia e piedi di velluto per gestire le due fasi di gioco della Roma di De Rossi.

Pellegrini 7,5: Un Magnifico in Brianza. Si cerca e si trova splendidamente con Lukaku fino ad arrivare al tiro dalla distanza che Di Gregorio respinge alla grande e all’assist per il belga che defilato prova a mettere la palla in mezzo. Poi nessuno può nulla quando danza il sirtaki tra le gambe dei difensori del Monza prima di infilare il boccino in rete. (59’ Bove 6: Il Monza ringhia, quindi serve uno che è del mestiere)

El Shaarawy 6,5: Difende meglio di come attacca. Un lavoro che permette a Dybala e Pellegrini di poter respirare più palloni e ai terzini di evitare figuracce. Regge botta fino alla fine cercando anche la gloria personale. Preziosa presenza.

Lukaku 7,5: Si prende a sportellate con Marì come se stessimo a una gara di rally. Ma Big Rom ha pure qualche skill in più in tasca. Le tira fuori in fase di assist: prima per Dybala, poi quello vincente per Pellegrini. E poi davanti a Di Gregorio per un bis pesantissimo.

Dybala 7,5: Mancava solo una perla nella collana giallorossa della Joya. Quella su punizione. Se la tiene per il secondo tempo Paulo. E se non segna, assiste. Vedi il cioccolatino per Lukaku. Toda Joya. (77’ Baldanzi sv)

De Rossi 7,5: Ci sono partite che non vanno sbagliate, e che la Roma spesso ha sbagliato nella storia. Invece lui rende tutto semplice. I giallorossi giocano bene, benissimo a tratti. Ripresa col Monza che attacca e la Roma che si schiaccia un po’ troppo, ma i cambi sono perfetti. Il settimo sigillo è messo.

