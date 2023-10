Bus di tifosi del Padova preso a sassate, attimi di paura dopo il derby col Vicenza

di Redazione web

Momenti di tensione al termine del derby di serie C Vicenza-Padova (finito 1-1). Un bus di tifosi del Padova, poco prima di imboccare il casello di Vicenza Est della A4, è stato raggiunto da un lancio di sassi partito da un gruppo di ultras vicentini: un finestrino del mezzo, di proprietà della società di trasporti berica, è andato in frantumi, creando paura tra gli occupanti. Un tifoso patavino è stato colpito da una scheggia di vetro: ma all'arrivo dell'autoambulanza nessuno degli occupanti del pullman ha chiesto di essere medicato. Solo più tardi, il tifoso ferito, si è recato in ospedale per alcuni controlli; le sue condizioni non destano preoccupazione.

L'agguato

Il gruppo di violenti si è poi dileguato. Sull'agguato, avvenuto in via Aldo Moro, a circa 4-5 chilometri dallo stadio Menti, sta indagando la polizia. La Questura di Vicenza ha coordinato fin dal mattino le attività di ordine pubblico con un totale di circa 200 agenti e l'impiego anche di un elicottero.

