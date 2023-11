Virus vampiro, l'allarme degli scienziati: «Comportamento virale senza precedenti». Come funziona e i segni

Si chiama virus vampiro. Perché? Si "attacca" al "collo" di un altro organismo. È quanto hanno osservato ricercatori dell'Università del Maryland. I due microbi sono entrambi batteriofagi (o fagi), ovvero virus che infettano esclusivamente i batteri. Si tratta di organismi estremamente abbondanti sul Pianeta (possono essercene milioni in un grammo di terriccio), e per le loro caratteristiche la ricerca è interessata a sfruttarli in medicina.