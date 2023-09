Riscatto laurea per pensioni anticipate, quanto costa e come fare: differenza tra sistema contributivo e retributivo

Andare in pensione in anticipo si può, se di riscattano gli anni di studio per la laurea. Ma è bene valutarne con cura i costi.

Va ricordato, infatto che il riscatto della laurea è un sistema per accorciare la vita lavorativa e andare in pensione anticipatamente, in cambio del pagamento di una somma di denaro. E questa somma di denaro è tanto più alta quanto più alto è lo stipendio al momento della richiesta.

COME FUNZIONA

Di fatto, gli anni passati all’università vengono fatti valere ai fini previdenziali come se si trattasse di contribuzione figurativa. Possono essere riscattati solo gli anni di corso effettivi (sono esclusi quindi gli anni fuori corso dunque) e valgono anche i dottorati e determinati diplomi di specializzazione.