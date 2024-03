Mamma 25enne disabile da un giorno all'altro: «Per i medici stavo morendo, ma non sapevano perché». Cos'è il DNF

Non immaginava che un leggero dolore si trasformasse in un incubo che le avrebbe rovinato la vita. Piano piano si è trasformato in un «dolore cronico» inspiegabile, poi la diagnosi choc: DNF (disturbo neurologico funzionale). Così la vita della 25enne Sydney Bennett, una ragazza statunitense dell'Idaho, si è trasformata da un giorno all'altro. Ora deve convivere con un disturbo che le ha intaccato le funzioni motorie, ma lei non demorde: «È una disabilità debilitante ma fortunatamente non danneggia il cervello o il sistema nervoso», ha detto la giovane a Newsweek.