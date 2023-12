Chloe Stott, influencer del beauty, e il marito morti in un tragico incidente: lei era in dolce attesa

Un tragico incidente che è costato la vita a una influencer 24 enne in attesa di un figlio e al marito, morto dopo alcuni giorni di agonia. Chloe Stott, 24 anni, e il compagno Parker stavano guidando in Arizona per sorprendere le loro famiglie con la notizia della gravidanza quando la tragedia li ha colpiti sull'autostrada 93 vicino a Wickenburg, nella contea di Maricopa, mercoledì sera. L'influencer è morta sul colpo. Parker è stato trasportato d'urgenza al Centro per le ustioni dell'Arizona in condizioni critiche e ha dovuto subire tre interventi chirurgici, compresa l'amputazione di una gamba.