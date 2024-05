Mangia la «patatina più piccante» per una sfida social e muore a 14 anni, l'autopsia: «Cardiopatico», fatale la capsaicina del peperoncino

Harris Wolobah aveva 14 anni ed è morto lo scorso settembre. Come tutti i ragazzini della sua età, lo studente afroamericano di Worchester, Massachusetts, ha voluto affrontare il destino cimentandosi in una delle sfide che, lo scorso anno, circolavano sui social ovvero la "One Chip Challenge". Chi mangia la patatina più piccante del mondo (e la più piccante in commercio) e riesce a resistere più di un'ora - diventando il "predator" - vince. Così, Harris aveva accettato lo snack da un compagno di scuola ma si era sentito male subito dopo averlo mangiato. Lamentava dolori fortissimi allo stomaco che, poi, si erano placati un po' quando la mamma lo era andato a prendere e lo aveva portato a casa. Nel pomeriggio, però, ecco di nuovo le fitte lancinanti che non hanno lasciato scampo al ragazzino. A settembre dell'anno scorso era stata disposta l'autopsia che, ora, ha fornito i risultati e le cause della morte di Harris.